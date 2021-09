Đà Nẵng: Khoan sức doanh nghiệp

Tại hội nghị trực tuyến với Bộ KH-ĐT vào ngày 15.9 vừa qua, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng , cho hay giãn cách xã hội và một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch đã làm cho một số ngành kinh tế chủ lực giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020 và giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019. Việc cung ứng hàng hóa gặp nhiều khó khăn do nguồn cung hạn chế và khả năng vận chuyển nguồn hàng từ bên ngoài vào TP gặp vướng mắc. TP.Đà Nẵng đã lập 2 tổ công tác liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng, về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn…