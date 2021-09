Thủ tướng: 'Cố gắng từ nay đến 30.9 từng bước nới lỏng giãn cách xã hội'

Phát biểu mở đầu cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra sáng nay, 25.9, Thủ tướng yêu cầu cố gắng từ nay đến 30.9 sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát để khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 25.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cuộc họp nhằm đánh giá tình hình, diễn biến dịch bệnh trong 2 tuần qua, nhất là tuần vừa qua, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, những gì được và chưa được, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, các bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho thời gian tới, nhất là cho tuần tới.

Một nội dung hết sức quan trọng khác của cuộc họp là tiếp tục cho ý kiến về dự thảo kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 để phát triển kinh tế - xã hội. Vừa qua, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Bộ Y tế , Tiểu ban Y tế xây dựng dự thảo kế hoạch này với các chỉ tiêu, quy định, quy trình để đánh giá, thực hiện. “Cố gắng từ nay đến 30.9 sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát để khôi phục phát triển kinh tế - xã hội”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng cho biết, ngày 24.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có phiên họp hết sức quan trọng, nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện thật tốt chính sách này để hỗ trợ kịp thời người lao động và người sử dụng lao động trên tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tại nước ta, trong 14 ngày qua ghi nhận 152.215 trường hợp mắc mới (87.214 ca cộng đồng); tuần qua ghi nhận 72.236 ca mắc, giảm 9,7% so với tuần trước đó.

Trong đợt dịch thứ 4, đến ngày 24.9, cả nước đã ghi nhận khoảng 734.000 ca mắc, 503.000 người đã khỏi bệnh (chiếm tỷ lệ 69%); có 16/62 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới, 5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát, có 1 tỉnh chưa ghi nhận ca mắc nào (Cao Bằng).

Số tử vong trong tuần giảm 12,1% so với tuần trước đó; riêng TP.HCM giảm 10,5%, Bình Dương giảm 12,6%, Đồng Nai giảm 15,4%, Long An giảm 15,8%.

Tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát; số ca mắc trong 7 ngày gần đây giảm 9,8% so với 7 ngày trước (trong đó có Bình Dương, TP.HCM, Long An). Trong tuần, ghi nhận 40.577 ca mắc trong cộng đồng (chiếm 56,2% tổng số ca mắc), giảm 11,7% so với tuần trước.