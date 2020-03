Đà Nẵng: Náo loạn vì tin đồn giết người chôn xác

Trước đó, chiều 13.3, hàng trăm người dân sau khi đọc được tin đồn trên Facebook đã kéo đến khu vực phố biển Đà Nẵng dọc đường Vương Thừa Vũ (tổ 80, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để ""theo dõi" vụ " giết người chôn xác".

Tin đồn giết người chôn xác gây náo loạn ở phố biển Đà Nẵng

Tại nhà ông H.V.C (54 tuổi), người dân thấy một hố sâu, giống như hình ảnh lan truyền trên mạng, nên tin đồn càng khiến nhiều người náo loạn.

Thấy hố sâu ở nhà ông C., nhiều người tiếp tục đồn đoán về "vụ án mạng" Ảnh: Văn Tiến

Đến tối 13.3, hàng trăm người dân vẫn tập trung ở khu vực đường Vương Thừa Vũ, gần lối vào nhà ông C., khiến Công an Sơn Trà và phường An Hải Bắc phải vất vả vận động giải tỏa, chống ùn tắc giao thông lối ra biển Đà Nẵng.

Công an P.An Hải Bắc giữ trật tự khu vực Ảnh: Văn Tiến Theo Công an phường An Hải Bắc, trước đó, ngày 12.3, ông C. qua đời tại nhà do bệnh kéo dài, nhưng gia đình không báo cho người thân. Người nhà cũng cho biết "nhà quá nghèo nên không tìm nơi an táng cho ông đúng quy định".

Hiện chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình tổ chức an táng ông C. Nhiều người dân Đà Nẵng cũng đã quyên góp ủng hộ gia đình ông C. lo đám tang.