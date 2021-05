Đà Nẵng: Nhân viên khách sạn Phú An mắc Covid-19 đã khỏi bệnh, tiếp tục cách ly

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, cho biết BN 2982 là N.T.N (28 tuổi, 91 Nguyễn Phan Vinh, P.Cẩm An, TP. Hội An, Quảng Nam), là nhân viên khách sạn Phú An, đã được điều trị Covid-19 thành công.