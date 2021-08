Đà Nẵng phong tỏa: Khách thèm ly cà phê, chủ cả nể, cả hai bị phạt

Sáng 18.8, UBND Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) ra quyết định xử phạt nữ chủ quán cà phê 15 triệu đồng, cùng nam thanh niên 7,5 triệu đồng, do vi phạm bất chấp lệnh cấm hoạt động trong thời gian TP.Đà Nẵng đang phong tỏa. Trước đó, trưa 17.8, tổ kiểm soát phòng chống dịch Trước đó, trưa 17.8, tổ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 Công an P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Nguyễn Đỗ Cung, phát hiện nữ chủ quán N.T.T.H (27 tuổi) đang bán 2 ly cà phê cho một nam thanh niên mua mang về. Thời điểm này TP.Đà Nẵng đang phong tỏa, áp dụng dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống, kể cả bán mang về và anh C. không thuộc trường hợp được phép ra đường

Qua làm việc, nam thanh niên tên L.C (23 tuổi, ngụ P.Hòa Minh) cho biết vừa ngủ dậy muộn, thèm cà phê nên gọi điện thoại đến chị H., chủ quán cà phê A. trên đường Nguyễn Đỗ Cung.

Anh C. và xe máy đi mua 2 ly cà phê, bị phạt 7,5 triệu đồng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chị H. do "vị nể" anh C. là khách quen nên đã pha 2 ly cà phê, bán mang về. Trong lúc anh C. chạy xe máy đến lấy cà phê thì bị lực lượng tuần tra phát hiện.