Đà Nẵng: Phong tỏa khu vực dân cư lân cận bar New Phương Đông

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 5.5, Sở Y tế Đồng Nai đã có báo cáo về trường hợp của bà B.T.T (44 tuổi, ngụ P.Xuân Thành, TP.Long Khánh, Đồng Nai; nhân viên quán bar ở Đà Nẵng) có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính Covid-19. Theo đó, bà B.T.T. (44 tuổi, quê tỉnh Long Khánh; cư trú tại Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đang làm việc tại quán bar New Phương Đông. Ngày 28.4, bà T. khi đang làm việc ở quán bar New Phương Đông có tiếp xúc với Đ.T.T. – người đi cùng với bệnh nhân Covid-19 số 2982 (quê TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đến quán vũ trường New Phương Đông. Từ ngày 28.4 - 2.5, bà T. làm việc bình thường tại quán, có đến một số nơi ở TP.Đà Nẵng. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 3.5, bà T. đến sân bay Đà Nẵng và lên chuyến bay VN 113 để bay đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Sau đó đi xe khách đến TP.Long Khánh và được em trai đón bằng xe ô tô về nhà riêng tại số 242 Ngô Quyền, P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh.