Đà Nẵng phong tỏa: Shipper ngược xuôi giao hàng, đỡ gánh nặng cho tổ dân phố

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công thương TP.Đà Nẵng, cho hay hiện đã có 788 shipper được Công an TP.Đà Nẵng cấp thẻ vận chuyển. Những shipper này là nhân viên của các siêu thị như Big C, Lotter Mart, Co.op Mart Sơn Trà, Co.op Mart Đà Nẵng, MM Mega, Jolymart, Vinmart +… và một số doanh nghiệp (Công ty CP chuỗi thực phẩm TH, Chi nhánh Vissan Đà Nẵng, An Phú Farm, Intimex Đà Nẵng…).