Đà Nẵng ra quân chống 'quái xế', mô tô phân khối lớn vi phạm

Sáng 26.4, Công an TP.Đà Nẵng phát động đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30.4 và 1.5, cũng như thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia đợt cao điểm lần này ngoài lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, còn có các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Đà Nẵng như cơ động, lực lượng 911, thanh tra giao thông…

Theo đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, trong 2 tháng tới, toàn lực lượng phấn đấu đạt mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông từ 10% trở lên trên cả 3 tiêu chí: Không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; đặc biệt kiên quyết không để tụ tập, đua xe trái phép.

Do đó, không chỉ lực lượng công an thành phố, mà các địa phương cũng phối hợp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp.

Các lỗi vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, xe tải chở dăm gỗ, đất đá rơi vãi, cơi nới thành, thùng xe cũng nằm trong diện giám sát đặc biệt.

Các lực lượng tham gia đợt cao điểm ẢNH: NGUYỄN TÚ