Đà Nẵng: Tăng cường xử lý tin giả về dịch Covid-19 lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 7.8, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện quyết liệt đấu tranh trước hiện tượng mạng xã hội gia tăng tin giả, tin sai sự thật về chống dịch Covid-19.

Theo Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, những ngày gần đây, lượng tin giả, bài viết sai sự thật phát tán trên mạng xã hội có dấu hiệu ngày càng dày.

Nội dung chủ yếu bịa đặt về diễn biến dịch bệnh tại điểm nóng, xuyên tạc về biện pháp phòng chống dịch của TP.Đà Nẵng, không chỉ gây hoang mang, bức xúc trong dư luận mà còn khiến công tác chống dịch thêm khó khăn; nhất là trong bối cảnh thành phố đang tập trung mọi người lực vừa chống dịch, vừa chăm lo khu phong tỏa, người khó khăn do dịch bệnh kéo dài.

Do đó, các lực lượng công an, nhất là phòng nghiệp vụ, lực lượng an ninh các quận huyện tăng cường quản lý, nắm thông tin trên mạng xã hội, đấu tranh phản bác các sai lệch, chủ động xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe, giáo dục