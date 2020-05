Đà Nẵng: Tuyên phạt "siêu" lừa đảo 14 năm tù

HĐXX tuyên phạt Đỗ Lê Vũ (34 tuổi, ngụ đường Nguyễn Hàm Ninh, thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Vũ là cán bộ Thành đoàn Đà Nẵng. Từ năm 2014 - 2018, Vũ lợi dụng danh nghĩa công việc Thành đoàn, “nổ” có quan hệ với nhiều người trong Nhà nước, để lừa đảo.

Vũ ra giá các suất biên chế rất cao như vào nhà khách Bộ Công an, Cảnh sát PCCC và An ninh sân bay Đà Nẵng trung bình 500 triệu đồng/suất, vào Văn phòng Quốc hội giá 300 triệu đồng, kế toán xăng dầu 200 triệu đồng, Sở Tài nguyên Môi trường, Bệnh viện C từ 150 - 160 triệu đồng.

Bị lừa nặng nhất là chị LT.N (31 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), mất 620 triệu đồng để chạy việc vào an ninh sân bay.

Không chỉ lừa xin việc, Vũ còn lừa chuyển công tác, như tháng 6.2017, Vũ lừa chị N.T.M.N (35 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) 230 triệu đồng để chạy cho chồng chị này từ Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn qua Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP.Đà Nẵng; lừa anh N.N.L (41 tuổi, ngụ TX.An Khê, Gia Lai) 100 triệu đồng hứa đưa anh này về Lữ đoàn 368, Quân khu 5.

Đỗ Lê Vũ khi bị bắt ẢNH: VĂN TIẾN

Tận dụng mọi mối quan hệ để lừa

Đỗ Lê Vũ tận dụng mọi mối quan hệ... để lừa. Cũng theo cáo trạng, Vũ lừa cả bạn của vợ mình số tiền 150 triệu đồng để xin cho em gái chị này vào cơ quan Nhà nước.

Cuối năm 2016, bà T.T.B.H (49 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) ghé thăm con đi nghĩa vụ ở Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng và ghé quán cà phê của Vũ uống nước. Vũ biết bà H. muốn cho con vào biên chế nên ra giá chạy 320 triệu đồng, qua đó chiếm đoạt 260 triệu đồng.

Ngay cả công việc đơn giản như bốc xếp trong sân bay Đà Nẵng, Vũ cũng lừa được bà T.T.S (60 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 70 triệu đồng chạy việc cho cháu bà này.

Vũ còn lợi dụng mối quan hệ của bà S để lừa những người thân quen như lừa bà N.T.V. (47 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) để chiếm đoạt 250 triệu đồng với hứa hẹn xin việc cho 3 người cháu bà V. vào cảnh sát du lịch , an ninh sân bay.

Vũ còn lừa ở cả lĩnh vực bất động sản, như ra giá thuê, mua căn hộ dành cho người có thu nhập thấp, chung cư nhà ở xã hội 150 triệu đồng/suất. Vũ lừa ông H.T.C. (49 tuổi, ngụ TP.Huế) ủy quyền lô đất cho Vũ để Vũ cho vay tiền, rồi Vũ đem bán cho người khác lấy 350 triệu đồng.