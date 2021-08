Đà Nẵng: Vượt chốt kiểm soát dịch đi đánh bạn vì bị 'trù ẻo' nhiễm Covid-19

Vượt chốt kiểm soát Covid-19 thăm người yêu, cả hai bị phát hiện dương tính ma túy Sáng 20.8, Công an P.Tân Chính (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) lập biên bản xử lý đôi nam nữ vi phạm quy định chống dịch Covid-19 và sử dụng trái phép ma túy. Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 19.8, tổ tuần tra phòng chống Covid-19 Công an P.Tân Chính làm nhiệm vụ trên đường Hải Phòng, phát hiện đôi nam nữ đi xe máy BS 43C1-346.08 nên dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Người nam khai tên P.H.T.V (ngụ tổ 14 P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cùng người yêu là N.C.U.M (cùng 25 tuổi, ngụ đường Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê), không xuất trình được giấy tờ được phép ra đường trong thời gian 7 ngày TP.Đà Nẵng phong tỏa. V. khai nhận từ Q.Cẩm Lệ xuống Q.Thanh Khê thăm người yêu là M. và chở đi dạo, mặc dù biết quy định “ai ở đâu thì ở đó” từ ngày 16 đến ngày 23.8. Phát hiện cả hai có biểu hiện nghi vấn, Công an P.Tân Chính đưa về trụ sở test nhanh cho kết quả cả hai dương tính với ma túy. Hiện V. và M. bị lập hồ sơ xử phạt vi phạm các quy định chống dịch Covid-19 với mức 7,5 triệu đồng/người, phạt hành vi sử dụng trái phép ma túy 750.000 đồng/người, giao V. cho Công an P.Hòa Thọ Tây quản lý thuộc đối tượng sau cai nghiện tại địa phương.