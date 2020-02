Đà Nẵng yêu cầu không vứt khẩu trang bừa bãi nơi công cộng

Không vứt bừa bãi khẩu trang sau khi sử dụng

Theo đó, Sở TN-MT TP.Đà Nẵng ghi nhận có tình trạng thải, vứt khẩu trang sau khi sử dụng ở các khu vực công cộng, như: đường phố, nhà ga, bến tàu, công viên, vỉa hè... gây phản cảm và nguy cơ lây nhiễm.

Xác định nguy cơ xuất phát các ổ dịch bệnh , lây nhiễm bệnh từ việc xử lý rác thải không đúng cách, Đà Nẵng tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc xử lý rác thải trong thành phố. Cụ thể, về xử lý khẩu trang sau khi sử dụng, Đà Nẵng yêu cầu quán triệt đến công chức, viên chức, lao động; hướng dẫn đến nhân dân, hội viên, phật tử, du khách, học sinh, sinh viên... thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng vào thùng hoặc thiết bị lưu chứa rác an toàn, được đậy kín; không vứt bừa bãi nơi công cộng gây phản cảm và để tránh việc virus và mầm bệnh phát tán ra môi trường.

Khẩu trang y tế vứt bừa bãi cách thùng rác chỉ vài bước chân Ảnh: An Dy

Đặc biệt, chỉ đạo đến các đơn vị trực thuộc do ngành, đơn vị mình quản lý việc bố trí thùng, thiết bị lưu chứa rác an toàn, có nắp đậy hoặc thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại (nếu có); không vứt, thải khẩu trang bừa bãi trong phạm vi trụ sở, các khu vực do đơn vị quản lý.

Vệ sinh các vật dụng, thiết bị ở điểm du lịch, chùa, khu vực tâm linh

Bên cạnh đó, kêu gọi người dân tăng cường thực hiện vệ sinh môi trường tại nơi làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh , cơ sở tôn giáo và khu vực cư trú; tuyên truyền vận động người thân trong gia đình, nhân dân tại khu dân cư tích cực tham gia vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh. Lưu ý, các vật dụng, thiết bị dùng, các linh vật tại các chùa, khu vực tâm linh, điểm du lịch.. nơi du khách thường hay chạm tay, tiếp xúc cũng cần được vệ sinh thường xuyên.

Sở Y tế Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ sở y tế thu gom và xử lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại các loại khẩu trang do bệnh nhân và nhân viên y tế thải ra; xử lý môi trường và chất thải tại bệnh viện đúng quy trình phòng chống dịch.

Đà Nẵng cũng yêu cầu Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng hướng dẫn công nhân trong quá trình vệ sinh đường phố, khu vực công cộng… thu gom triệt để khẩu trang, đảm bảo mỹ quan đô thị, phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, tuyên truyền đến người dân địa phương ở gần khu vực bãi rác Khánh Sơn không nhặt rác tái chế tại bãi rác trong giai đoạn hiện nay nhằm tránh nguy cơ dịch bệnh. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cũng đưa ra cảnh báo với điều kiện khí hậu mùa đông xuân lạnh, ẩm rất thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển. Vì vậy, một trong những biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả vẫn là dựa vào vệ sinh môi trường, tăng cường đề kháng.