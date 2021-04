Đại án Gang thép Thái Nguyên: Luật sư đề nghị xem xét trách nhiệm Bộ Công thương

Dự án này do TISCO làm chủ đầu tư, HĐQT Tổng công ty thép Việt Nam (VNS) là cấp quyết định đầu tư, được triển khai từ năm 2007 với tổng mức đầu tư dự kiến 3.843 tỉ đồng, do Tập đoàn luyện kim Trung Quốc (MCC) làm thầu chính. Tuy nhiên, do nhiều sai phạm, dự án đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành, TISCO đã vay và rót vào đây 4.423 tỉ đồng, khiến doanh nghiệp này phải chịu thiệt hại 830 tỉ đồng tiền lãi.