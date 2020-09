Đại biểu Quốc hội: ‘Nóng vội xóa sổ hộ khẩu sẽ gây phiền hà cho người dân’

Một loại ý kiến đề nghị cho phép người dân tiếp tục được sử dụng sổ hộ khẩu, tạm trú đã được cấp để chứng minh thông tin về nơi cư trú thay thế cho giấy tờ xác nhận về cư trú theo quy định của luật này, khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự có yêu cầu thông tin về nơi cư trú. Thời gian chuyển tiếp là đến hết ngày 31.12.2022.

Loại ý kiến thứ 2 thì nhất trí với đề nghị của Chính phủ, chuyển hoàn toàn việc quản lý cư trú sang phương thức mới từ ngày luật có hiệu lực (1.7.2021) và không cần có quy định chuyển tiếp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thiết kế 2 phương án theo 2 loại ý kiến nêu trên để xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, ông Tùng cho biết.

Nêu ý sau đó, đại biểu Trần Thị Dung (đoàn Điện Biên), Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, tán thành phương án có thời gian chuyển tiếp tới 31.12.2022, vì việc này thuận tiện cho người dân, đồng thời không ảnh hưởng tới phương thức quản lý mới.

Bà Dung dẫn ví dụ tại TP.HCM, năm học vừa qua tăng thêm 55.000 học sinh, tuyển dụng gần 7.000 giáo viên. “Nếu đồng thời vào 1.7.2021, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cư trú chưa hoàn thiện thì kết nối thế nào khi thời gian không còn bao nhiêu nữa”, bà Dung nói và lưu ý, chỉ riêng TP.HCM cần giấy xác nhận về hộ khẩu thì số lượng đã rất lớn.

Bên cạnh đó, theo bà Dung, ngay cả khi có cơ sở dữ liệu rồi thì vấn đề kết nối trong ngành công an có thể thực hiện được, nhưng các bộ, ngành khác liên quan có kết nối và thực hiện được không thì cũng là vấn đề. “Ta phải tính đến để làm sao người dân thực hiện được thuận lợi nhất”, bà Dung nói.

“Tôi nói với tất cả mong mỏi của mình để làm sao dự thảo luật khả thi nhất, đặc biệt là làm sao tạo điều kiện nhất cho người dân. Nếu không lúc đó không biết trở tay thế nào”, bà Dung nói thêm.

Cùng quan điểm với đại biểu Dung, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp), nêu vấn đề, hiện có 27 loại giấy tờ, thủ tục hành chính có liên quan tới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì liệu từ nay đến 1.7.2021 bỏ hoàn toàn thì các cơ quan có đảm bảo được không?

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc giải trình tại hội nghị

“Ngành công an có thể thu thập được thông tin cư dân nhưng các cơ quan, ban, ngành khác với các dịch vụ từ bảo hiểm xã hội, y tế, hộ nghèo, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đăng ký học hành... mà các ngành không áp dụng được, phải về địa phương xác nhận thì cũng là một loại giấy phép con”, ông Hòa nêu. Từ đó, ông Hòa cho rằng, việc lưu hành song song sổ hộ khẩu, tạm trú cho tới hết 31.12.2022 là phù hợp.

“Ta bỏ hoàn toàn như vậy tôi e rằng sẽ khó khăn cho người dân trong việc giải quyết các quan hệ dân sự với cơ quan nhà nước, công quyền. Các cơ quan này không nắm được mà đòi hỏi xác nhận thì sẽ phiền hà cho người dân. Ta xóa bỏ sổ hộ khẩu là xóa vĩnh viễn, lâu dài về sau chứ không phải ngày một, ngày hai. Nếu nóng vội có thể gây phiền hà cho người dân”, ông Hòa nhấn mạnh.

Giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc tiếp tục khẳng định đề nghị của Bộ Công an là giữ nguyên phương án không dùng sổ hộ khẩu, tạm trú đã cấp thay cho giấy xác nhận về cư trú tới năm 2022. Theo ông Ngọc, vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an đã có ý kiến báo cáo Ủy ban Thường Quốc hội tại phiên họp thứ 47 ngày 10.8 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã kết luận theo định hướng này.