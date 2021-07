Đại biểu Quốc hội phải hết lòng vì nước, vì dân

Quốc hội chia sẻ sâu sắc với người dân vùng dịch Trước đó, trong phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho biết QH và các đại biểu chia sẻ những khó khăn, thử thách rất lớn do đại dịch Covid-19 đang diễn ra tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành trong cả nước. “Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động tiêu cực, kéo dài đến kinh tế khu vực và thế giới, trong đó có nước ta. Dịch làm thay đổi cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị và đời sống kinh tế, xã hội toàn cầu, buộc nhiều nước phải thay đổi định hướng, chiến lược phát triển theo hướng đề cao tinh thần tự lực, tự cường, chú trọng đầu tư và phát triển thị trường nội địa”, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhấn mạnh. Ở trong nước, theo Chủ tịch QH Vương Đình Huệ, tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra và còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư lây lan nhanh ở nhiều tỉnh, thành, diễn biến phức tạp, khó kiểm soát và có thể còn kéo dài. Sản xuất kinh doanh, sinh kế, việc làm, đời sống của nhân dân, nhất là ở những vùng có dịch và những ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch gặp rất nhiều khó khăn. Chủ tịch QH cũng cho biết kỳ họp đầu tiên diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở một số địa phương với khối lượng công việc nhiều, nội dung hết sức quan trọng, thu hút sự quan tâm, chú ý và kỳ vọng rất lớn của cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Thành công của kỳ họp này sẽ là tiền đề, động lực rất quan trọng cho hoạt động của QH trong cả nhiệm kỳ khóa XV. “QH quan tâm sâu sắc, chia sẻ những khó khăn, thử thách rất lớn do đại dịch Covid-19 đang diễn ra tại TP.HCM và nhiều tỉnh trong cả nước. Vì vậy, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tập trung cao độ, phát huy trí tuệ, tận dụng thời gian đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và chất lượng, góp phần vừa rút ngắn thời gian vừa đảm bảo cho kỳ họp thành công tốt đẹp”, Chủ tịch QH đề nghị.