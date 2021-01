Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Nhìn thẳng vào sự thật, đổi mới và hội nhập

Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” Ảnh: Đậu Tiến Đạt Các dự thảo văn kiện trình đại hội, đặc biệt là dự thảo Báo cáo chính trị, là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Báo cáo Chính trị đã đề cập toàn diện các lĩnh vực với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá cần tập trung thực hiện trong giai đoạn tới. Đặc biệt, Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng sẽ được tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ. Trong đó, công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", vì vậy, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán bộ quản lý các cấp phải đủ về trình độ, uy tín và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đại biểu Dương Văn Thái (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang)