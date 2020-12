'Đại sới bạc giữa rừng': Các bị cáo được giảm án trong phiên phúc thẩm

Ngày 17.12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Ngô Xuân Quyền (con của nguyên Phó trưởng Công an H.Xuyên Mộc) tổ chức (Báo Thanh Niên từng phản ánh trong loạt bài điều tra Đại sới bạc giữa rừng vào tháng 12.2019).

Trước đó, tháng 9.2020, TAND H.Xuyên Mộc xét xử 20 bị cáo trong vụ “Đại sới bạc giữa rừng” về 2 tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 10 bị cáo tổ chức đánh bạc bị HĐXX tuyên phạt từ 4 - 6 năm tù giam, 10 bị cáo phạm tội đánh bạc bị tuyên phạt tiền và án tù giam.

Sau đó, 7 bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc là Trần Đức Duy, Lê Hồng Trọng, Ngô Vũ Trung, Trần Mạnh Trung, Nguyễn Văn Quý, Bùi Hoàng Trung, Võ Văn Sang và 6 bị cáo phạm tội đánh bạc Phùng Văn Long, Lương Bảo Bảo, Trần Văn Hậu, Trần Bình Minh, Đinh Văn Túc, Huỳnh Thanh Kha kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đưa ra các tình tiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt vì nuôi con nhỏ, cha mẹ già, hoàn cảnh gia đình khó khăn, phạm tội lần đầu, số tiền đánh bạc không nhiều…

Sau khi nghị án, HĐXX đã giảm án cho 13 bị cáo trên. Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt 7 bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc từ 14 tháng tù đến 4 năm tù giam.

Có 3 bị cáo phạm tội đánh bạc bị HĐXX tuyên phạt tù cao nhất là 30 tháng tù giam, thấp nhất là 6 tháng tù giam. 3 bị cáo còn lại bị phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng.

Liên quan vụ “Đại sới bạc giữa rừng”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định truy nã Ngô Xuân Quyền , người tổ chức sới bạc, cùng các đồng phạm đang bỏ trốn. Đối với những người có hành vi giúp sức cho Quyền tổ chức đánh bạc và những người tham gia đánh bạc tại sòng bạc do Quyền tổ chức, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.