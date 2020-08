Vụ đại sới bạc giữa rừng: Truy tố hàng chục bị can

Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ Đại sới bạc giữa rừng do Ngô Xuân Quyền - con của một Phó trưởng công an H.Xuyên Mộc cầm đầu mà Báo Thanh Niên từng có loạt bài điều tra, phản ánh.

Đại sới bạc giữa rừng - Kỳ 1: Lộ diện thế lực "khủng"

Theo đó, các bị can gồm: Trần Đức Duy (Duy “mập”, 34 tuổi), Hồ Văn Nhật (Sáu “mập”, 31 tuổi), Bùi Hoàng Trung (Trung “Huấn”, 33 tuổi), Nguyễn Văn Quý (44 tuổi), Nguyễn Bảo Sơn (26 tuổi), Ngô Vũ Trung (còn gọi là Tí “beo”, 32 tuổi), Nguyễn Tấn Đạt (“Vịt”, 24 tuổi), Lê Hồng Trọng (“Tí Bi”, 28 tuổi), Trần Mạnh Trung (Trung “ngớ”, 31 tuổi) và Võ Văn Sang (29 tuổi), cùng ngụ H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) bị truy tố về tội “ tổ chức đánh bạc ”.

Các bị can: Phùng Văn Long (Long “cải lương”, 56 tuổi), Lương Bảo Bảo (33 tuổi), Trần Văn Hậu (Trần Hữu, 39 tuổi), Thái Bình Dương (Dương “đen”, 44 tuổi), Trần Bình Minh (37 tuổi), Đỗ Đức Thịnh (Thịnh “nước mắm”, 34 tuổi), Đinh Văn Túc (Tý Ben, Già Ben, 36 tuổi), Trương Trung Hiếu (Sáu “cây dương”, 49 tuổi), Huỳnh Thanh Kha (35 tuổi), Nguyễn Văn Rớt (41 tuổi), Nguyễn Thôi (Thôi “Bông”, 42 tuổi) và Nguyễn Hùng Tâm (Mun, 31 tuổi) bị truy tố về tội “đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 và 2, điều 321 bộ luật Hình sự.

Thuê nhiều đàn em phụ việc

Theo cáo trạng, từ khoảng cuối tháng 10 - 11.2019, Ngô Xuân Quyền (28 tuổi), con trai của một Phó trưởng công an H.Xuyên Mộc (thời điểm năm 2019) tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại các khu rừng ở xã Bông Trang, Bưng Riềng, Phước Thuận (thuộc H.Xuyên Mộc), đánh từ 12 - 18 giờ hằng ngày. Quyền thuê nhiều người phụ giúp mình trong việc tổ chức đánh bạc, trong đó xác định Nguyễn Văn Thịnh được Quyền giao cảnh giới, phụ giúp trong sòng bạc. Trần Đức Duy, Hồ Văn Nhật và Bùi Hoàng Trung được Quyền thuê xóc đĩa cho các con bạc đặt cược. Nguyễn Văn Quý được thuê làm nhiệm vụ nhắc nhở các con bạc chung tiền trong sòng bạc. Nguyễn Bảo Sơn đón, chở con bạc vào sòng và cảnh giới vòng ngoài. Ngô Vũ Trung, Nguyễn Tấn Đạt, Lê Hồng Trọng, Trần Mạnh Trung và Võ Văn Sang được Quyền thuê làm cảnh giới vòng ngoài sòng bạc. Tổng số tiền thu lợi bất chính mà các bị can giúp sức cho Quyền tổ chức đánh bạc là hơn 61 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, khoảng tháng 11.2019, Phùng Văn Long, Lương Bảo Bảo, Trần Văn Hậu, Thái Bình Dương, Trần Bình Minh, Trần Thị Hạnh, Huỳnh Thanh Kha, Đỗ Đức Thịnh, Đinh Văn Túc, Nguyễn Văn Rớt, Trương Trung Hiếu, Trần Minh Sang, Nguyễn Thôi và Nguyễn Hùng Tâm đã nhiều lần tham gia đánh bạc tại sòng bạc. Các bị can đặt cược mỗi ván 200.000 - 2 triệu đồng. Tổng số tiền đặt cược trên chiếu bạc mỗi ván mà các bị can tham gia từ 15 triệu đồng đến khoảng 1 tỉ đồng.

Cụ thể, Phùng Văn Long tham gia đánh bạc 8 lần, tổng số tiền đặt cược trên chiếu mỗi ván từ 50 triệu đồng đến khoảng 1 tỉ đồng. Lương Bảo Bảo tham gia đánh bạc khoảng 10 lần, tổng số tiền đặt cược trên chiếu bạc mỗi ván từ 40 - 600 triệu đồng. Trần Văn Hậu tham gia đánh bạc 3 lần, tổng số tiền đặt cược trên chiếu mỗi ván từ 50 - 300 triệu đồng. Thái Bình Dương tham gia đánh bạc 4 lần, tổng số tiền đặt cược trên chiếu mỗi ván 70 - 100 triệu đồng. Trần Thị Hạnh tham gia đánh bạc 3 lần, tổng số tiền đặt cược trên chiếu mỗi ván từ 30 - 50 triệu đồng. Do Hạnh đã chết vào ngày 16.6 nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT (PC02) đã ra quyết định đình chỉ điều tra.

Còn Đỗ Đức Thịnh, Đinh Văn Túc, Trương Trung Hiếu, Huỳnh Thanh Kha, Nguyễn Văn Rớt, Trần Minh Sang, Nguyễn Thôi và Nguyễn Hùng Tâm đến sòng đánh bạc từ 2 - 3 lần, tổng số tiền đặt cược trên chiếu mỗi ván mà các bị can này tham gia từ 15 - 20 triệu đồng.

Đại sới bạc giữa rừng - Kỳ 2: "Ông trùm" 9X ngày đút túi bạc tỉ

Chủ sòng bạc tiền tỉ đang bỏ trốn

Với mác là con Phó trưởng công an H.Xuyên Mộc, sòng bạc do Quyền mở ra mỗi ngày lôi kéo hàng trăm con bạc có “máu mặt” trong và các tỉnh lân cận đến sát phạt. Số tiền trên chiếu bạc do Quyền điều hành từ 300 - 700 triệu đồng, có lúc hơn 1 tỉ đồng. Những ngày cuối tuần, có đến hàng trăm con bạc đổ về. Đặc biệt, khi có sự góp mặt của các con bạc “sộp” như B., H. (ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Th. “Hồ Tràm”..., thì số tiền mỗi canh bạc lên đến hàng tỉ đồng.

Quyền đứng ra thầu, quản lý sới bạc thu tiền xâu, cho vay vốn “lưu động” tại sới bạc. Với những canh bạc ra 3 đen (thường gọi là 3 xâu - PV), con bạc sẽ tự động đóng tiền xâu 5%/tiền đặt cược. Mỗi canh bạc có mặt chiếu khoảng 300 - 400 triệu đồng thì tiền xâu Quyền thu được khoảng 15 - 20 triệu đồng/ván...

Sới bạc của Quyền thường chọn địa điểm tập kết nằm sâu trong rừng hoặc địa hình nút cổ chai để dễ quan sát, phát hiện nếu có người lạ tiếp cận. Do có đàn em đông đảo nên Quyền bố trí dày đặc các lớp cảnh giới, theo dõi “ngầm” hoạt động của khách ra vào.

Đại sới bạc giữa rừng của Quyền ngang nhiên hoạt động trong thời gian dài khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Tiếp nhận phản ánh của người dân, sau một thời gian xâm nhập vào đại sới bạc giữa rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (H.Xuyên Mộc) do Ngô Xuân Quyền tổ chức, PV Báo Thanh Niên đã cung cấp các thông tin, hình ảnh của những người tổ chức và tham gia đánh bạc cho cơ quan công an để lên kế hoạch triệt phá. Tuy nhiên, khi PC02 Công an tỉnh BR-VT vào cuộc truy bắt thì sới bạc này bất ngờ ngưng hoạt động. PC02 Công an tỉnh BR-VT sau đó đã phải tổ chức nhiều tổ công tác về các xã, thị trấn trên địa bàn H.Xuyên Mộc, đến nhà các nghi can tổ chức, tham gia đánh bạc thực hiện việc triệu tập để làm việc. Hàng loạt nghi can đã bị bắt giữ, nhưng những người chủ chốt, đóng vai trò tổ chức sòng bạc và đánh bạc như Ngô Xuân Quyền, Nguyễn Văn Thịnh và Trần Minh Sang đã nhanh chân bỏ trốn.