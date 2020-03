Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cập nhật về nguồn lây Covid-19 của thủy thủ tàu Roosevelt

Đại sứ quán đang tích cực bảo hộ công dân gặp khó khăn do Covid-19 Do dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ diễn biến phức tạp và với các quy định mới của Việt Nam và các nước trong khu vực về xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng không, một bộ phận khá đông công dân Việt Nam, nhất là du học sinh , liên tục liên hệ với Đại sứ quán hỏi thông tin và cách thức trở về Việt Nam. Đại sứ quán đã thiết lập 3 máy điện thoại hotline và 4 địa chỉ email về bảo hộ công dân, trực 24/24 giờ và cả 7 ngày trong tuần, phục vụ cung cấp thông tin và trợ giúp về giấy tờ, thủ tục cho công dân Việt Nam tại địa bàn. Đại sứ quán phối hợp với các Tổng Lãnh sự quán ta tại Houston và San Francisco hỗ trợ nhóm gần 40 học sinh, sinh viên Việt Nam bị kẹt tại sân bay Dallas (Texas) do các hãng hàng không huỷ chuyến. Thứ hai, Đại sứ quán đã đăng tải trên trang web của Đại sứ quán “Bộ Tài liệu Hỏi đáp nhanh dành riêng cho công dân Việt Nam tại Mỹ về Covid-19”. Thứ ba, Đại sứ quán thường xuyên phối hợp với Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam toàn Mỹ và tại các bang trực tiếp hỗ trợ một số sinh viên tìm nơi ở mới khi các trường đóng cửa. Tìm kiếm và huy động thêm nguồn lực trong cộng đồng người Việt tại Mỹ để hỗ trợ bộ phận du học sinh đang ở lại Mỹ về nhà ở, tài chính, cập nhật thông tin, giúp các em ổn định tâm lý, yên tâm không tiếp tục dồn về nước. Ngày 25.3, Đại sứ quán đã đưa lên trang mạng của Đại sứ quán “Tờ khai điện tử dành riêng cho công dân ta đăng ký nhu cầu về nước theo chuyến bay thương mại”, tổng hợp thông tin và báo cáo để các cơ quan trong nước xem xét, giải quyết theo khả năng bố trí các đường bay cũng như khả năng bảo đảm y tế trong nước. “Thời gian tới, Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp với các Tổng Lãnh sự quán tại Houston, San Francisco và Phái đoàn ta tại New York làm hết sức để bảo hộ các công dân Việt Nam tại Mỹ, hỗ trợ công dân ta vượt qua giai đoạn khó khăn này”, Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định.