Đại tá Lê Hồng Nam chính thức ra mắt Công an TP.HCM

Đồng thời, thượng tướng Lê Quý Vương cũng công bố quyết định về việc nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với trung tướng Lê Đông Phong

Trước đó, ngày 26.6, tại Công an tỉnh Long An, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an , chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ về việc điều động đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an TP.HCM.