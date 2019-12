Đại úy công an ở Bến Tre đã vòi tiền gia đình bị can như thế nào?

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 1.12, tại một quán cà phê trên địa bàn H.Châu Thành (Bến Tre), Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao phối hợp Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt quả tang đại úy Nguyễn Minh Bá , điều tra viên thuộc Đội Điều tra Tổng hợp Công an H.Giồng Trôm (Bến Tre), đang nhận 15 triệu đồng từ bà Phạm Thị Kh. (37 tuổi, ngụ xã Long Mỹ, H.Giồng Trôm).

Bà Kh. là mẹ ruột của bị can Võ Thị Mỹ H. (19 tuổi, ngụ xã Long Mỹ), người bị Viện KSND H.Giồng Trôm truy tố về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Vụ án này do đại úy Nguyễn Minh Bá phụ trách điều tra và TAND H.Giồng Trôm chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử công khai.

Theo nội dung vụ án, bị can Mỹ H. gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người bạn nữ ngồi sau xe máy do H. điều khiển. Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Thạnh (H.Giồng Trôm) vào lúc 21 giờ 30 ngày 1.9.

Mỹ H. làm công nhân, gia đình thuộc diện khó khăn tại địa phương. Bị can Mỹ H. không có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng và phạm tội lần đầu với lỗi vô ý. Sau tai nạn, gia đình bị can H. tích cực bồi thường tiền lo hậu sự cho bị hại và gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can nên nhiều khả năng Mỹ H. sẽ được tòa cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, các nội dung trên được đưa ra bàn bạc rất sâu tại cuộc họp liên ngành tố tụng H.Giồng Trôm và có sự tham dự của đại úy Nguyễn Minh Bá.

Theo lời khai của bà Kh., gia đình bà được đại úy Nguyễn Minh Bá chủ động liên lạc và gợi ý rằng nếu muốn con gái được hưởng án treo thì Bá sẽ làm “cầu nối” giúp gia đình đưa hối lộ 90 triệu cho những người gồm Kiểm sát viên Viện KSND H.Giồng Trôm và HĐXX TAND H.Giồng Trôm phụ trách xét xử vụ án.

Gia đình bị can đồng ý và có đưa trước cho đại úy Bá 10 triệu đồng. Số tiền 80 triệu đồng còn lại đối với gia đình bị can là rất lớn và phải lấy sổ đỏ của phần đất đang ở đemi thế chấp, vay ngân hàng thì mới có tiền.

Trong khi hồ sơ vay vốn chưa hoàn tất thì gia đình bị can nhận thông tin từ đại úy Bá rằng những người gồm Kiểm sát viên Viện KSND H.Giồng Trôm và HĐXX TAND H.Giồng Trôm thống nhất chỉ cần lấy 15 triệu đồng xem như “lo tiền ăn nhậu” và sẽ cho Mỹ H. hưởng án treo.

Lo sợ bị đại úy Bá “hứa lèo”, gia đình bị can liên lạc với những người mà đại úy Bá nói chờ nhận tiền. Biết được sự thật của vụ việc, gia đình Mỹ H. đã tố cáo hành vi của Đại úy Bá lên Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao.

Hiện đại úy Nguyễn Minh Bá đang bị tạm giam.