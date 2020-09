Đại úy CSGT Thanh Hóa bị tước danh hiệu Công an nhân dân

Ngày 21.9, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với đại úy Lê Văn Tuân (32 tuổi), cán bộ Đội CSGT số 3 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa).

Đại úy Tuân bị kỷ luật do có liên quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản đang được Công an TP.Hà Nội điều tra. Hơn 1 tuần qua, đại úy Tuân không đến đơn vị làm việc. Trong thời gian này, Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã làm việc với đại úy Tuân, tuy nhiên, cho đến ngày 21.9, cơ quan công an vẫn chưa cung cấp chi tiết vụ việc.