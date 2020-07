Đắk Lắk: Công an xã bị tố vô cớ đánh người đến nhập viện

Ngày 25.7, anh Y Dar Hwing (22 tuổi, trú xã Cư M’gar, H.Cư M’gar, Đắk Lắk ) vẫn đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Y Dar "tố cáo" anh phải nhập viện vì bị một số công an xã Cư M’gar xịt hơi cay, đánh người, xảy ra vào đêm 22.7.

Công an xã bị tố giữa đêm chặn xe, đánh người

Theo anh Y Dar, khuya ngày 22.7, anh đi xe máy đến gần trụ sở UBND xã Cư M’gar thì bị một số người chặn lại xịt hơi cay rồi đánh không rõ lý do. Sau đó, họ đưa anh vào trụ sở Công an xã Cư M’gar đánh tiếp. Lúc bị đánh, Y Dar có thấy trưởng Công an xã Cư M’gar nên cầu cứu, nhưng vị trưởng công an xã "không nói năng gì". Sau đó, theo anh Y Dar, công an tiếp tục đưa 2 thanh niên khác vào trú sở đánh, nên Y Dar tìm cơ hội chạy ra ngoài và gọi người thân đưa đi bệnh viện.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Trinh, khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, bệnh nhân Y Dar nhập viện vào lúc 2 giờ ngày 23.7 trong tình trạng bị chấn thương đầu, mặt, đa thương phần mềm, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể; choáng, đau đầu, chóng mặt.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị chấn động não. Hiện các vết thương của bệnh nhân đã được xử lý, sức khỏe có tiến triển tốt.

Ngoài trường hợp anh Y Dar, 2 thanh niên khác là Y Thoang Adrơng (21 tuổi, trú xã Cư M’gar) và Y Thái Niê (18 tuổi, trú TT.Ea Pốk, H.Cư M’gar) cũng tố bị Công an xã Cư M’gar đánh vào tối 22.7.

Y Thoang (trái) và Y Thái sau khi bị đánh Ảnh: Người dân cung cấp

Theo lời Y Thoang và Y Thái, tối 22.7, họ đi chơi ở nhà người quen về khuya. Khi thấy một nhóm người cầm gậy đứng chặn ở phía trước, đoạn gần UBND xã Cư M’gar, họ tưởng là thanh niên chặn đường gây sự nên vứt xe bỏ chạy.

Chạy một đoạn thì Y Thoang và Y Thái bị số người trên truy đuổi, giữ lại để đánh. Cả hai được đưa về trụ sở Công an xã Cư Mgar, bị đánh tiếp. Lúc này, Y Thoang nhận ra họ bị đánh đập bởi một số người của Công an xã Cư M’gar.

Công an huyện đang xác minh, làm rõ

Chúng tôi liên hệ qua điện thoại để tìm hiểu về vụ việc, trung tá Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Công an xã Cư M’gar, cáo bận, hẹn sẽ chủ động gọi lại sau.

Thông tin qua điện thoại, thượng tá Trần Bình Hưng, Trưởng công an H.Cư M’gar, xác nhận đơn vị đã nhận báo cáo về việc xô xát giữa Công an xã Cư M’gar và người dân nhưng chưa rõ ai đúng ai sai. Ông Hưng cho biết đơn vị sẽ cho xác minh lại vụ việc để có thông tin chính xác và sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Qua tìm hiểu, vào chiều 23.7, lãnh đạo UBND xã Cư M’gar đã vận động gia đình, đưa Y Thoang và Y Thái đến cơ sở y tế sát khuẩn, khám các vết thương. Cũng trong ngày 23.7, một số công an xã Cư M’gar đã trực tiếp đến nhà xin lỗi gia đình và hai nạn nhân này.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng Công an xã Cư M’gar giải thích với người nhà các nạn nhân rằng, họ đã “nhầm” những người bị đánh với một số thanh niên trước đó đến quậy phá ở chốt kiểm soát dịch bạch hầu của xã. Công an xã Cư M’gar mong muốn gia đình các nạn nhân bỏ qua và cam kết sẽ chịu mọi chi phí, thuốc men để điều trị vết thương cho hai nạn nhân.