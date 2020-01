Đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng công an H.Tánh Linh (Bình Thuận), cho biết đã cho tổ công tác của công an huyện về xã Đức Phú làm việc để xác minh vụ trưởng công an xã bị tố gí súng vào đầu dân dọa bắn

Hình ảnh được cho là ông Lợi rút súng đe dọa người dân - Ảnh trích từ camera an ninh