Đắk Lắk: Tiếp tục cách ly, giám sát người dự tiệc cưới với BN Covid-19 thứ 416

Liên quan đến việc cách ly một người trở về từ Đà Nẵng, ngày 27.7, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết vừa nhận được thông báo xét nghiệm Covid-19 lần đầu của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đối với trường hợp anh N.Đ.C.T. (29 tuổi, trú P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Theo đó, anh T. âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, anh T. vẫn tiếp tục được cách ly, giám sát tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên theo quy định.

Trước đó, vào ngày 18.7, anh T. đến Đà Nẵng, dự tiệc cưới tại nhà hàng For You Palace (cùng đám cưới với bệnh nhân Covid-19 thứ 416 tại Đà Nẵng) và đi Hội An (Quảng Nam) chơi.