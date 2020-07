Đắk Nông: Cảnh cáo 2 cán bộ công an do sai phạm

Ngày 21.7, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết cơ quan này đã tiến hành kỳ họp thứ 39 để xem xét, kết luận, quyết định một số nội dung.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Dương Danh Quế, đảng viên Phòng An ninh kinh tế (PA04); nguyên Trưởng phòng PA04 Công an tỉnh; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an H.Tuy Đức. Năm 2018, ông Quế có các sai phạm là đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại thôn 4, xã Quảng Tâm, H.Tuy Đức; để Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Đức ký quyết định khởi tố bị can trái quy định của pháp luật dẫn đến quá trình điều tra, truy tố và xét xử gây oan sai

UBKT Tỉnh ủy cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05) Công an tỉnh Đắk Nông; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TX.Gia Nghĩa, nay là TP.Gia Nghĩa. Ông Sơn bị kỷ luật do có các sai phạm: thiếu kiểm tra, đôn đốc cán bộ trong hoạt động điều tra dẫn đến bỏ lọt tội phạm trong vụ đánh nhau gây thương tích; thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra để cán bộ cấp dưới thực hiện sai quy trình giải quyết vụ đánh bạc; tham mưu, đề xuất kỷ luật đối với một số cán bộ công an trong đơn vị không tương xứng với mức độ vi phạm; quản lý, sử dụng kinh phí an ninh - quốc phòng năm 2016, 2017 không đúng quy định.

Ngoài ra, tại kỳ họp trên, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Long, chuyên viên Ban quản lý Công viên địa chất Đắk Nông; nguyên Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND H.Tuy Đức. Năm 2016, khi được giao làm chủ đầu tư dự án công trình thủy lợi Đắk Ngo giai đoạn 2, ông Long không có biện pháp kiểm tra, giám sát, đôn đốc Ban quản lý các dự án huyện thực hiện dự án xây dựng công trình thủy lợi Đắk Ngo giai đoạn 2 theo quy định của pháp luật, dẫn đến Ban quản lý này thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, để xảy ra sai phạm trong việc thông đồng với đơn vị thi công thực hiện nghiệm thu khống để được thanh toán vượt khối lượng thi công thực tế ngoài công trình.