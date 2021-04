Đắk Nông: Du lịch kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 gắn với phòng chống dịch Covid-19

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh vừa ký công văn yêu cầu tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19 nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; khuyến cáo người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động du lịch...

Tăng cường công tác quản lý điểm đến, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động du lịch trước, trong và sau trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, đặc biệt là các điểm tham quan du lịch tự phát trên địa bàn.

Bên cạnh đó triển khai và áp dụng quy trình phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Đăng ký khai báo an toàn dịch Covid-19 của cơ sở mình hàng ngày trên hệ thống điện tử để kết nối với hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia.

Đồng thời, tăng cường tự kiểm tra chất lượng dịch vụ, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm. Không kinh doanh, phục vụ khách những thực phẩm, đồ uống không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng, kém chất lượng, không sử dụng các chất phụ gia ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế, không sử dụng gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và các loại động vật hoang dã bị cấm; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, độ an toàn của phương tiện vận chuyển khách du lịch.