Đắk Nông: Hai lãnh đạo viện kiểm sát bị kỷ luật do gây oan sai

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Công Trường, Viện trưởng Viện KSND H.Đắk Glong; nguyên Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện KSND H.Tuy Đức. Lý do là thời điểm làm Viện trưởng Viện KSND H.Tuy Đức, ông Trường đã thiếu trách nhiệm, thiếu thận trọng khi thống nhất tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chủ trì việc duyệt án, kết luận mức án truy tố đối với ông Nguyễn Văn Võ, bà Nguyễn Thị Thưởng; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để Viện KSND H.Tuy Đức thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử vụ án không đúng quy định của pháp luật dẫn đến việc kết án oan đối với hai công dân.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông cũng kỷ luật cảnh cáo ông Đinh Tiến Hòa, Chi ủy viên chi bộ, Phó viện trưởng Viện KSND H.Đắk Mil; nguyên Phó bí thư Chi bộ, Phó viện trưởng Viện KSND H.Tuy Đức. Lý do trong thời điểm làm Phó viện trưởng Viện KSND H.Tuy Đức, ông Hòa đã thống nhất với cuộc họp liên ngành tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can; ký quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can; phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam dẫn đến việc truy tố, xét xử, kết án oan sai đối với hai công dân trên.