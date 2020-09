Đắk Nông: Kỷ luật cảnh cáo 3 cán bộ tòa án và công an

Ngày 7.9, tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Đắk Nông cho biết cơ quan này vừa tiến hành họp kỳ thứ 40; theo đó quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 3 đảng viên vi phạm.

Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hồng Chương, Chánh Văn phòng TAND tỉnh Đắk Nông; nguyên Chánh án TAND H.Tuy Đức (Đắk Nông).

Lý do thi hành kỷ luật do ông Nguyễn Hồng Chương trong thời gian là Chánh án TAND H.Tuy Đức đã ký ban hành công văn đề nghị chuyển vụ án dân sự để tiến hành khởi tố, điều tra, truy tố và kết án trái quy định của pháp luật. Cùng một thẩm phán, mặc dù đã được phân công xét xử vụ án dân sự, sau đó lại tiếp tục được phân công xét xử vụ án hình sự với cùng bị cáo, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo thẩm phán thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn tới xét xử oan sai cho công dân.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông cũng kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Thiện, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Gia Nghĩa; nguyên Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an H.Tuy Đức.

Lý do thi hành kỷ luật là do năm 2018, khi được phân công điều tra vụ án hình sự “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thôn 4, xã Quảng Tâm, H.Tuy Đức, ông Thiện vi phạm trong việc tham mưu bản kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến quá trình truy tố, xét xử gây oan sai đối với 2 công dân, các cơ quan tố tụng phải tổ chức xin lỗi, cải chính công khai theo quy định.

Trước đó, trong năm 2018, TAND H.Tuy Đức xét xử sơ thẩm, tuyên phạt vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng (trú xã Đắk Buk So, H.Tuy Đức) cùng 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo riêng đối với bà Thưởng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Năm 2019, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Sau đó, Công an H.Tuy Đức ban hành các quyết định đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can, vì đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 5.6.2020, TAND H.Tuy Đức đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với ông Võ, bà Thưởng.

Cũng tại kỳ họp trên, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trịnh Đình Nam, đảng viên, cán bộ Đội Tham mưu tổng hợp, Công an H.Đắk Song; nguyên cán bộ Công an P.Nghĩa Phú, TX.Gia Nghĩa (nay là TP.Gia Nghĩa).

Lý do kỷ luật cảnh cáo do ông Nam đã vi phạm pháp luật về điều khiển phương tiện tham gia giao thông để xảy ra tai nạn, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tư cách người chiến sĩ công an nhân dân, uy tín của tổ chức đảng và của ngành. Vào ngày 20.9.2019, tại TP.Gia Nghĩa, ông Nam điều khiển ô tô không đúng phần đường quy định, gây va chạm với một người ngồi trên xe máy, khiến người này bị thương nặng, sau đó tử vong.