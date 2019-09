Đâm chết bảo vệ khi bị can ngăn đánh vợ: Nghi can khai gì?

Chiều 10.9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan vụ một bảo vệ của Trung tâm Y tế (TTYT) H.Quế Sơn (Quảng Nam) bị đâm chết khi can ngăn chồng đánh vợ , đơn vị đang tạm giữ hình sự Lương Ngọc Thuận (21 tuổi, ở xã Quế An, H.Quế Sơn) để điều tra về hành vi giết người . Đồng thời, đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.