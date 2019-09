'Nhiều vụ giết người với hành vi dã man gây lo lắng trong nhân dân'

23 trường hợp bị khởi tố oan Liên quan tới công tác điều tra xử lý tội phạm, nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp cho rằng, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam còn nhiều vi phạm. Số người bị tạm giữ hình sự sau phải trả tự do, không xử lý hình sự giảm so với cùng kỳ, nhưng vẫn còn nhiều. Số phạm nhân trốn, chết do tự sát tại trại tạm giam, nhà tạm giữ tăng so với cùng kỳ. Chất lượng hoạt động điều tra còn một số hạn chế trong thu thập, đánh giá chứng cứ. Số lượng các vụ án, bị can được tạm đình chỉ điều tra vẫn chiếm số lượng rất lớn và gia tăng (12.232 vụ/2.419 bị can, tăng 18,17% số vụ, 24,56% số bị can). Vẫn còn 23 trường hợp bị khởi tố oan (đình chỉ điều tra do không có sự việc phạm tội và hành vi không cấu thành tội phạm là 2 trường hợp; hết thời hạn điều tra không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm là 21 trường hợp). Một số cán bộ điều tra bị khởi tố về tội xâm phạm hoạt động tư pháp.