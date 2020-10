An Giang: Vận động hơn 125 tỉ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo“

Sáng 30.10, tỉnh An Giang tổ chức vinh danh hơn 330 tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực an sinh, xã hội tỉnh, giai đoạn 2017-2020 và phát động tháng cao điểm “ Vì người nghèo ” năm 2020.

Lãnh đạo tỉnh An Giang vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực an sinh-xã hội

Giai đoạn 2017-2020, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh An Giang đóng góp tổng kinh phí hơn 1.633 tỉ đồng để thực hiện nhiều hoạt động an sinh - xã hội, trên địa bàn. Trong đó, lĩnh vực y tế, giáo dục , văn hóa - thể thao và môi trường, tỉnh đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp hơn 271 tỉ đồng; các lĩnh vực cứu trợ nhân đạo, tặng quà tết, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, giao thông nông thôn,…đã vận động đóng góp trên 1.362 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã gửi lời tri ân những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp hỗ trợ hoạt động an sinh-xã hội trên địa bàn và mong rằng ngày càng có nhiều hơn các tổ chức, cá nhân sẽ tham gia các hoạt động này để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn của tỉnh An Giang có điều kiện vươn lên và quê hương ngày càng phát triển.