Đang chờ chấp hành án, 'thương lái' dỏm tiếp tục lừa đảo người trồng kiểng Sa Đéc

Ngày 1 8.3 , Công an Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết đã tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Tùng (35 tuổi, ngụ ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin lời, gia đình chị Th. mang hàng đến giao tại vị trí Tùng đã hẹn. Lợi dụng lúc nạn nhân không có mặt tại địa điểm nhận hàng, Tùng thuê xe chở 500 cây kiểng trên mang đi bán. Khi phát hiện số kiểng trên bị mất, chị Th. đã điện thoại cho Tùng thì không liên lạc được nên trình báo công an.

Từ hình ảnh do camera an ninh ghi lại, ngày 16.3 công an bắt giữ được Tùng. Tại thời điểm bắt giữ, Tùng đã bán được 180 cây kiểng của chị Th., lực lượng chức năng thu hồi được 320 cây kiểng còn lại.