Đảng là niềm tin: Vì dân phục vụ

Từ năm 2016, khi Công an TP.HCM ban hành chủ trương cải cách trong thủ tục hành chính, chương trình cấp CCCD tại nhà được Công an Q.9 bắt đầu thực hiện. Ban đầu, việc cấp CCCD tại nhà sẽ do công an quận phối hợp Công an TP.HCM. Tuy nhiên, từ tháng 5.2017, vì muốn chủ động hơn trong công tác, tập thể Đội cảnh sát QLHC-TTXH đã đề xuất với ban chỉ huy công an quận cấp kinh phí để đầu tư các trang thiết bị, máy móc. Cũng nhờ vậy, chương trình cấp CCCD được mở rộng hơn cho nhiều đối tượng, số lượng người dân được cấp CCCD trong quận cũng ngày càng tăng. Cụ thể, ngoài việc cấp CCCD cho người bệnh, người khuyết tật, Công an Q.9 đã tổ chức các đợt cấp CCCD cho học sinh, cựu cán bộ công an hưu trí, các cơ sở tôn giáo, gia đình thương binh liệt sĩ, học sinh, mẹ Việt Nam anh hùng...