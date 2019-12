Đang xét xử 9 bị cáo trong vụ sát hại nữ sinh giao gà tại Điện Biên

Từ sáng sớm 26.12, hàng trăm người dân đã đổ về sân vận động thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) để theo dõi phiên xét xử 9 bị cáo trong vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên (20 tuổi, ngụ tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại khi phụ mẹ giao gà vào dịp tết Nguyên đán 2019.

9 bị cáo bị đưa ra xét xử đều trú tại tỉnh Điện Biên, gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi, chủ mưu), Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu (cùng 44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (27 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi) và Cầm Văn Chương (45 tuổi).

9 bị cáo này bị truy tố với các tội giết người; hiếp dâm; bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; tàng trữ trái phép chất ma túy; và không tố giác tội phạm. Trong đó, 6/9 bị cáo sẽ đối mặt với mức án tử hình khi bị truy tố về tội giết người.

Khoảng 7 giờ 15 sáng 26.12, các bị cáo được áp giải tới khu vực xét xử bằng xe chuyên dụng Ảnh Trần Cường

Để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình phiên tòa diễn ra, Công an tỉnh Điện Biên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chốt chặt 5 cổng và bên trong sân vận động. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Điện BIên cũng huy động 7 chó nghiệp vụ tham gia bảo vệ phiên tòa.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, 9 bị cáo được dẫn giải tới khu vực xét xử, bắt đầu phiên tòa. Ngồi ghế chủ tọa phiên xét xử là thẩm phám Phạm Văn Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

Lực lượng an ninh được bố trí dày đặc tại phiên tòa Ảnh Trần Cường

Cùng người thân đến từ sớm, ông Cao Văn Hường (trú tại huyện Điện Biên, Điện Biên; bố nữ sinh Cao Mỹ Duyên ) cho biết, nỗi đau mất con gái vẫn chưa nguôi ngoai; gia đình rất bức xúc và phẫn nộ trước tội ác man rợ của nhóm đối tượng. Ông Hường mong muốn cơ quan công quyền xét xử công minh, đòi lại công bằng cho con gái.

Bố nữ sinh Cao Mỹ Duyên cùng người thân đến từ sớm để dự phiên tòa Ảnh Trần Cường

Có mặt theo dõi phiên tòa, chị Nguyễn Thị Châm (22 tuổi, trú tại phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên) cho biết, do vụ án gây rúng động dư luận trên địa bàn, đặc biệt, nạn nhân lại cùng tuổi với mình, nên hôm nay chị đã xin nghỉ làm để tới theo dõi phiên tòa.

"Các đối tượng quá dã man, Cao Mỹ Duyên cùng tuổi tôi nhưng học khác trường, tôi đã từng gặp bạn Duyên ở ngoài, phụ mẹ bán gà tại chợ Mường Thanh (phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ). Duyên dáng người nhỏ nhắn và rất xinh, trắng, đáng yêu. Sự việc xảy ra với Duyên là tội ác man rợ, tôi mong pháp luật trừng trị nghiêm những kẻ gây ra tội ác này!", chị Châm bức xúc.

Công an tỉnh Điện Biên huy động 7 chó nghiệp vụ tham gia bảo vệ an ninh phiên tòa Ảnh Trần Cường Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, các bị cáo được áp giải tới khu vực xét xử Ảnh Trần Cường Kẻ chủ mưu Vì Văn Toán Ảnh Trần Cường Bị cáo Phạm Văn Nhiệm Ảnh Trần Cường Bị cáo Phạm Văn Dũng, anh trai của Phạm Văn Nhiệm Ảnh Trần Cường Bị cáo Vương Văn Hùng, người tham gia bắt cóc, hiếp dâm, cướp tài sản của nữ sinh giao gà Ảnh Trần Cường Bị cáo Lường Văn Hùng Ảnh Trần Cường Bị cáo Lường Văn Lả Ảnh Trần Cường Bị cáo Bùi Văn Công Ảnh Trần Cường Và vợ là Bùi Thị Kim Thu, người chứng kiến toàn bộ vụ án nhưng không tố giác Ảnh Trần Cường