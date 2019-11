Trưởng công an xã bật khóc khi nhắc về nữ sinh giao gà bị sát hại

Theo cáo trạng, 10 năm trước, Vì Văn Toán bán cho Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên ) 2 bánh heroin với giá 300 triệu đồng nhưng chưa nhận đủ tiền, sau đó, Toán bị bắt và chịu án 9 năm 6 tháng tù. Sau khi ra tù, nhiều lần đòi nợ không được, Toán thuê Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo) cùng đàn em bắt cóc chị Cao Mỹ Duyên để gây áp lực, đòi nợ. Ngày 4.2 (tức 30 tết Kỷ Hợi 2019), chị Duyên chở gà đến khu dân cư ở thành phố Điện Biên Phủ thì bị các đối tượng siết cổ, chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị hơn 10 triệu đồng và đưa về nhà Bùi Văn Công ở huyện Điện Biên. Tại đây, các đối tượng đã thay nhau hãm hiếp nữ sinh giao gà. 9 bị can trong vụ bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên Ảnh CTV Đến ngày mùng 3 tết, thấy nữ sinh có sức khỏe yếu, 6 bị can đưa nạn nhân tới căn nhà hoang gần nhà Bùi Văn Công và sát hại nữ sinh này. Cáo trạng cũng xác định, trong suốt quá trình phạm tội, Vì Văn Toán là người chủ mưu, cầm đầu; Bùi Văn Công là người khởi xướng và tích cực thực hiện; các bị can khác là người thực hành và người giúp sức. Ngày 25.11, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã hoàn tất cáo trạng và quyết định truy tố 9 bị can trong vụ án bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà, xảy ra vào dịp tết Nguyên đán 2019 . Trong đó, 6/9 bị can bị truy tố với tội danh giết người, quy định tại khoản 1 điều 123 bộ luật Hình sự với mức án từ 20 năm tù, hoặc chung thân cho đến tử hình.