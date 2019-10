Đề nghị truy tố 9 bị can vụ sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 9 bị can được xác định liên quan trực tiếp đến vụ án, gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú tại huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo). Nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên trước khi bị sát hại Ảnh: Cơ quan công an cung cấp Các bị can này bị khởi tố về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật , tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm. Công an tỉnh Điện Biên cũng bắt giam Vì Thị Thu (37 tuổi, vợ bị can Vì Văn Toán) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 25.5, Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo cơ quan công an, quá trình điều tra, các bị can: Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng tỏ ra ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo, chỉ nhận tội khi bị chỉ rõ hành vi, có bằng chứng liên quan đến vụ giết hại nữ sinh giao gà . Bị can Vì Văn Toán được xác định là kẻ chủ mưu.