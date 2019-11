Đề nghị truy tố mẹ nữ sinh giao gà tội mua bán trái phép chất ma túy

Chiều nay 1.11, một lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; là mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại dã man hồi tết Nguyên đán 2019) về tội mua bán trái phép chất ma túy , quy định tại khoản 4 điều 194 bộ luật Hình sự năm 1999.

Khung hình phạt cho tội danh này từ 20 năm tù đến chung thân, tử hình.

Cùng với bị can Hiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị truy tố 4 đồng phạm khác với cùng tội danh, gồm: Bùi Văn Công (44 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), vợ chồng Vì Văn Toán và Vì Thị Thu (cùng 37 tuổi). 4 bị can này cùng trú tại huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên).

“Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Hiền và 4 đồng phạm từ tuần trước”, vị lãnh đạo nói và cho biết, đây là vụ án buôn bán ma túy độc lập so với vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, con gái bị can Hiền). Tuy nhiên, một số bị can có liên quan tới vụ sát hại nữ sinh này.