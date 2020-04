Đánh bạc tại lô cốt bỏ hoang, 5 đối tượng bị bắt giữ

Ngày 14.4, thông tin từ Công an huyện Tiên Yên cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 13.4, tại một lô cốt bỏ hoang thuộc địa phận xã Yên Than, huyện Tiên Yên, lực lượng Công an huyện Tiên Yên đã phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Đức Anh (33 tuổi, là chủ mưu) và Lý Ngọc Sơn (25 tuổi), cùng trú tại phố Long Tiên, Thị trấn Tiên Yên; Hoàng Văn Tư (58 tuổi) và Phạm Hữu Giang (49 tuổi), cùng trú tại xã Hải Lạng; Chương Văn Sáng (36 tuổi, trú tại thôn Khe Muối 2, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa