'Đất vàng' 8-12 Lê Duẩn: Truy tố cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài

Ngày 31.7, Viện KSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và đồng phạm trong vụ án liên quan đến khu nhà, "đất vàng" số 8-12 Lê Duẩn, gây thất thoát số tiền 1.927 tỉ đồng.

Ngoài bị can Tài, các bị can khác cũng bị truy tố gồm: ông Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở TN-MT TP.HCM); Nguyễn Hoài Nam (cựu bí thư Quận ủy Q.2); Lê Thị Thanh Thúy (cựu chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) và Trương Văn Út (cựu phó trưởng Phòng Quản lý đất thuộc Sở TN-MT TP.HCM). Các bị can đều bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”

Đồng thời, bị can Tài đã chỉ đạo các bị can: Nguyễn Thị Thu Thủy, Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam và Trương Văn Út cùng thực hiện các hành vi phạm tội như: chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia góp vốn thực hiện dự án, quyết định giao đất và cho thuê đất theo hình thức chỉ định không qua đấu giá quyền sử dụng đất; quyết định áp dụng 2 hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng dự án và cho thanh lý nhà số 12 Lê Duẩn không bán đấu giá tài sản tạo điều kiện cho bị can Lê Thị Thanh Thúy được tham gia thực hiện dự án, dẫn đến thay đổi quyền sở hữu khu đất số 8-12 Lê Duẩn từ sở hữu Nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân trái pháp luật. Hành vi này của các bị can đã gây thất thoát cho nhà nước với số tiền 1.927 tỉ đồng.