Đất vàng ven biển Đà Nẵng đang thuộc về ai?

Những dự án... để đó

Rà soát 37 dự án ven biển trên tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa (thuộc Q.Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn), Ban Đô thị HĐND TP.Đà Nẵng cho biết có đến 18 dự án “rùa”. Trong đó, 5 dự án đang triển khai nhưng chậm tiến độ, gồm: dự án Công viên Cá Voi, khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire, khu biệt thự và khách sạn biển Đông Phương, khu du lịch Sao Việt Non Nước, quần thể du lịch Eden.

Trong số 13 dự án còn lại, hoặc khu đất vẫn bỏ hoang hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. Có thể kể ra như: dự án khu du lịch (KDL) Hà Nội Non nước, KDL Hoàng Anh Gia Lai, KDL nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển, dự án Hòn Ngọc Á Châu Resort, khu nhà nghỉ Công an TP.Đà Nẵng, KDL sinh thái ven biển (Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đệ Nhất), khu nhà nghỉ - biệt thự cao cấp (Công ty TNHH biệt thự và khách sạn Nam Phát), khu nghỉ dưỡng ven biển (Công ty TNHH The Nam Khang), KDL ven biển ( Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 ), KDL ven biển (Công ty I.V.C)... Đáng chú ý, khu đất vàng 38 ha quy hoạch cho khu nghỉ dưỡng biệt thự cao cấp ven biển của Công ty TNHH khách sạn và biệt thự Nam Phát (Q.Ngũ Hành Sơn) sau 10 năm với 2 lần chuyển nhượng vẫn án binh bất động!