Thu hồi giấy phép vĩnh viễn công ty vệ sĩ 'dẹp đường' cho xe đám cưới

Ngày 15.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định thu hồi vĩnh viễn giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã cấp cho Công ty TNHH vệ sĩ Security (địa chỉ đường Nguyễn Duy Hiệu, P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa), do ông Trịnh Đình Khoa (51 tuổi, ngụ TT.Quý Lộc, H.Yên Định, Thanh Hóa) làm giám đốc.

Nhóm vệ sĩ có hành vi điều tiết giao thông cho đoàn xe đám cưới ẢNH: PHÚC NGƯ

Lý do vì Công ty TNHH vệ sĩ Security đã lợi dụng hoạt động của cơ sở kinh doanh để xâm hại đến an ninh, trật tự. Cụ thể, công ty đã để cho nhóm vệ sĩ là nhân viên của công ty có hành động sử dụng dùi cui, điều tiết giao thông trên địa bàn TP.Thanh Hóa cho đoàn xe đám cưới, xảy ra vào chiều ngày 24.11.

Liên quan đến vụ "dẹp đường" cho đoàn xe đám cưới, như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can (đều là vệ sĩ của Công ty TNHH vệ sĩ Security) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, khi nhóm vệ sĩ ngang nhiên có hành động điều tiết, ngăn cản người dân tham gia giao thông để tạo thuận lợi cho đoàn xe đám cưới lưu thông qua các ngã tư trên địa bàn TP.Thanh Hóa.