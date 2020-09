Đề án thành thành lập TP.Phú Quốc đủ điều kiện trình cấp thẩm quyền xem xét

Chiều 18.9, tại huyện đảo Phú Quốc, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về việc khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến thành lập TP.Phú Quốc

Một góc huyện đảo Phú Quốc ẢNH: HOÀNG TRUNG

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo tóm tắt đề án thành lập TP.Phú Quốc và các phường thuộc TP.Phú Quốc. Theo đó, TP.Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 589,27 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 179.480 người; có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 phường Dương Đông, An Thới và 7 xã Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu (do xã Hòn Thơm sáp nhập vào An Thới).

Việc thành lập TP.Phú Quốc sẽ tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa các tiềm năng, lợi thế sẵn có, thúc đẩy nhanh việc xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch của cả vùng và khu vực theo định hướng của Chính phủ và là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam. Mặt khác, việc thành lập TP.Phú Quốc sẽ tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư , khơi dậy tiềm năng du lịch tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội của Kiên Giang nói chung và Phú Quốc nói riêng.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết đề án thành lập TP.Phú Quốc đã đủ điều kiện để trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định thành lập. Đồng thời Thứ trưởng cũng cho biết với đề án này, có thể tổ chức hội nghị liên bộ để tiến hành thẩm định để sớm báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.