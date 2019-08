Đề án 'thế trận camera' của TP.HCM

Hỗ trợ đắc lực





Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở TT-TT Thừa Thiên-Huế, cho biết hiện nay Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh là hệ thống cảm biến với khoảng 100 camera, kết nối với khoảng gần 400 camera của các phường, xã, hồ đập thủy điện và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo ông Sơn, từ hệ thống camera này, mọi hoạt động liên quan đến cải cách hành chính, an ninh trật tự đô thị, giao thông, quy hoạch, thiên tai , phòng cháy chữa cháy... đều được giám sát. Đến nay, hệ thống camera do ngân sách nhà nước lắp đặt lên đến 1.800 camera. Tính đến tháng 8.2019, người dân tự lắp đặt hơn 26.000 camera. Trung bình mỗi năm, hệ thống camera giúp ích đắc lực cho ngành xử lý gần 400 vụ án... Nguyễn Tú - Bùi Ngọc Long Đà Nẵng là một trong các địa phương đầu tiên triển khai camera rộng khắp TP. Theo Công an TP.Đà Nẵng, từ năm 2016, UBND TP.Đà Nẵng chủ trương chi 70 tỉ đồng lắp camera công cộng giám sát an ninh trật tự trên toàn bộ 56 xã, phường.