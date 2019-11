Đề nghị Bộ trưởng Công an chỉ đạo xử lý vụ dàn dựng bắt cóc ở Bắc Từ Liêm

Sáng 5.11, thảo luận tại Quốc hội về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống, tham nhũng và công tác tư pháp, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Trần Thị Dung đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội làm rõ có hay không vụ dàn dựng bắt cóc con tin của Công an quận Bắc Từ Liêm ở Trường THCS Pascal.

Bà Dung cho hay từ tháng 8 đến nay đã nhận được nhiều đơn của bà Trần Kim Phương (Hà Nội) tố cáo Công an quận Bắc Từ Liêm tạo dựng hiện trường giả bắt cóc con tin, bắt người trái pháp luật, xảy ra ngày 2.8.2019 tại Khu đô thị mới Cổ Nhuế.

“Đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự hóa một vụ việc dân sự đang được Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm thụ lý”, bà Dung nhấn mạnh.

Bà Dung cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, dư luận đã có nhiều phản ánh, phân tích về những dấu hiệu sai phạm trong trình tự, thủ tục cũng như áp dụng pháp luật. Đến 29.10, Công an quận Bắc Từ Liêm đã có kết luận điều tra khẳng định rõ chưa đủ căn cứ xác định bảo vệ của bà Phương (Trần Thị Kim Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty TDS) có hành vi giữ người trái pháp luật.

“Tại diễn đàn Quốc hội này, tôi kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội cần làm rõ có hay không vụ tạo dựng bắt cóc con tin đã được dàn dựng từ trước của Công an quận Bắc Từ Liêm”, bà Dung kiến nghị.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 2.8, sau khi Công an quận Bắc Từ Liêm công bố thông tin về vụ giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ xảy ra tại lô đất TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bà Trần Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TDS, đã đưa ra những hình ảnh, video trích xuất từ camera an ninh để chứng minh thông tin trình báo về vụ việc bắt giữ người trái pháp luật chỉ là “dàn dựng”

Bà Phương cho biết đã gửi đơn và vi bằng (bằng chứng là hình ảnh, video, file ghi âm) tới Bộ Công an, Công an Hà Nội, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao… tố cáo các cơ quan tố tụng quận Bắc Từ Liêm có dấu hiệu lạm dụng chức vụ quyền hạn , hình sự hóa mâu thuẫn dân sự giữa bà Phương và bà Lê Thị Bích Dung. Hiện bà Phương đang là nguyên đơn, còn bà Dung đang là bị đơn trong vụ án dân sự do Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm thụ lý.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ mới đây, báo chí đã nêu câu hỏi tới lãnh đạo Bộ Công an về việc bà Trần Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TDS tố cáo Công an quận Bắc Từ Liêm có dấu hiệu lạm dụng chức vụ quyền hạn, hình sự hoá quan hệ dân sự trong vụ giải cứu con tin tại Trường THCS Pascal.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc khi đó cho biết, ngày 2.8.2019, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhận được thông tin và đến 9.8.2019, cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, ra quyết định tạm giữ đối với 2 trường hợp chống người thi hành công vụ.

“Việc này đã được Viện Kiểm sát quận Bắc Từ Liêm phê chuẩn. Trong quá trình điều tra sẽ làm rõ các hành vi đã diễn ra đối với trường hợp ở Bắc Từ Liêm và sẽ thông tin để các cơ quan báo chí nắm được”, ông Ngọc cho hay.