Đề nghị công an xử lý nghiêm người đưa vợ đi sinh hành hung bác sĩ

Cụ thể, tối 26.6, trong lúc đợi vợ sinh tại phòng cấp cứu của Khoa sản, do hệ thống loa thông báo tại đây bị lỗi phát tiếng hú, ông Nguyễn Công Lâm khó chịu và có những lời lẽ văng tục, yêu cầu nhân viên y tế tắt loa. BS Hương đến giải thích là đã báo cho nhân viên kỹ thuật đến khắc phục, tuy nhiên đã bị ông Lâm đấm vào mặt.

Lực lượng bảo vệ của bệnh viện nhanh chóng khống chế ông Lâm và báo cho Công an phường đến xử lý. Còn BS Hương được đưa xuống Khoa cấp cứu khám, chụp CT sọ não với chẩn đoán chấn thương hàm mặt, mắt, đau đầu, theo dõi tổn thương thị thần kinh. Hiện tại, BS hương vẫn còn hoảng loạn, chưa thể tiếp tục công tác.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, vụ việc trên đã làm hoang mang, lo sợ cho nhân viên y tế . Nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, an ninh cho cán bộ, nhân viên y tế; an toàn cho bệnh nhân và thân nhân tại các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở Y tế Đồng Nai đề nghị Công an tỉnh xử lý nghiêm ông Lâm về hành vi hành BS.