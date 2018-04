Đề nghị điều tra vụ hiệu trưởng nhận tiền 'chạy' biên chế

Ngày 2.4, tin từ Viện KSND H.Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết cơ quan này vừa có văn bản gửi Công an huyện đề nghị thụ lý điều tra vụ ông Phan Xuân Hạnh , nguyên hiệu trưởng Trường THCS Ea Phê (xã Ea Phê, H.Krông Pắk), về hành vi nhận tiền “chạy” biên chế của giáo viên.

Như Thanh Niên đã thông tin, cuối tháng 3, UBND H.Krông Pắk đã quyết định cách chức hiệu trưởng đối với ông Phan Xuân Hạnh, do sai phạm trong quá trình công tác. Ông Hạnh bị tố cáo là đã nhận 210 triệu đồng của cô giáo B.T.T.L ( giáo viên hợp đồng Trường THCS Ea Phê) và hứa “chạy” cho cô vào biên chế của trường. Sau đó, ông Hạnh không thực hiện được lời hứa, cô L. đòi lại tiền thì ông Hạnh dây dưa không trả.

Đến khi có đơn tố cáo, ông Hạnh mới trả hết số tiền. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Pắk đã xác minh và kết luận hành vi của ông Hạnh trái với quy định của pháp luật và đã quyết định kỷ luật cách chức về mặt Đảng đối với ông Hạnh. Sau khi bị cách chức hiệu trưởng, ông Hạnh làm giáo viên bình thường của trường.

Cùng ngày, một lãnh đạo Công an H.Krông Pắk cho biết vào tháng 9.2017 đơn vị nhận được đơn tố cáo đối với ông Phan Xuân Hạnh về hành vi nhận tiền chạy việc và sau đó đã chuyển đơn cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Pắk để xử lý về mặt Đảng

“Công an huyện đã liên hệ với người tố cáo đối với ông Hạnh nhưng người này không hợp tác nên chưa có căn cứ để điều tra, xác minh thêm. Hiện ông Hạnh đã khắc phục, trả lại tiền cho người tố cáo. Công an huyện cũng đã có báo cáo vụ việc trên lên Công an tỉnh và đang chờ ý kiến chỉ đạo, xử lý”, vị này cho biết thêm.