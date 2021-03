Đề nghị khởi tố chủ xe, tài xế chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 25.3, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bàn giao hồ sơ, chủ xe và tài xế xe khách mang biển số 65B - 017.81 cho Phòng An ninh điều tra Công an Nghệ An, để khởi tố bị can và mở rộng điều tra vụ án tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Trước đó, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tạm giữ hình sự Lê Trung Kiệt (27 tuổi, ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Bá Tùng (40 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) sau khi phát hiện xe khách này chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đã đi qua nhiều tỉnh thành. Trong đó Kiệt là chủ xe, Tùng là tài xế.

Sau khi phát hiện vụ việc, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã khởi tố vụ án để điều tra.

Chiếc xe khách và số người Trung Quốc bị phát hiện nhập cảnh trái phép ẢNH CTV

Điều tra bước đầu, những người nhập cảnh trái phép này khai đã vượt biên vào Việt Nam, sau đó di chuyển vào Nam bằng xe khách nói trên để sang Campuchia làm việc cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Đây là đường dây đưa người nhập cảnh trái phép quy mô lớn nên Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang chỉ đạo bắt giữ thêm một số nghi can ở các tỉnh phía Nam để mở rộng điều tra.

53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hiện đang bị cách ly tại H.Hưng Nguyên (Nghệ An) để phòng chống dịch Covid-19 và sẽ bàn giao cho Công an Nghệ An xử lý, trục xuất về nước.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 9.3, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan chặn bắt xe khách giường nằm mang biển số 65B - 017.81 đang chạy trên quốc lộ 1A, phát hiện 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.