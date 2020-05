Đề nghị tòa triệu tập nguyên Phó trưởng Công an TP.Thái Bình Cao Giang Nam

Sáng 11.5, tại phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án hình sự ông Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi, ngụ số 138 đường Nguyễn Danh Đới, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và bà Phạm Thị Quyết (53 tuổi, vợ ông Lẫm) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh Thái Bình, các luật sư cho rằng cần triệu tập ông Cao Giang Nam, hiện là Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Bình, từng là Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình , và các điều tra viên tham gia điều tra vụ án.

Sau đó, ông Tới tố cáo ông Lẫm, bà Quyết lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 6.2019, ông Lẫm, bà Quyết bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt lần lượt 14 và 13 năm tù. Trong quá trình bị khởi tố, truy tố và xét xử, ông Lẫm và bà Quyết cùng người nhà đã liên tục làm đơn kêu oan. Hai bị cáo luôn nói đã trả hết tiền ông Tới và không bán chiếc xe Toyota từng ghi trong hợp đồng vay tiền ông Tới.

Trước yêu cầu của các luật sư, Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm cho biết, trong quá trình xét xử, nếu thấy cần thiết sẽ triệu tập ông Cao Giang Nam và các điều tra viên.

Ngày 28.4, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã có quyết định điều động thượng tá Cao Giang Nam , Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó trưởng công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình), làm Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình. Thời điểm còn là Phó trưởng Công an TP.Thái Bình, ông Cao Giang Nam chính là người ký thông báo không khởi tố Đường "Nhuệ" theo đơn tố cáo của vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết và ký quyết định khởi tố ông Lẫm, bà Quyết tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.