Đề nghị truy tố 12 bị can trong đại án Trần Bắc Hà

Đối với 12 bị can nói trên, kết luận điều tra xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (Hà Tĩnh), Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV hàng ngàn tỉ đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú) và Thái Thành Vinh (thành viên HĐQT Công ty Bình Hà) đang bị truy nã và CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với 2 bị can này.